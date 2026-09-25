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Ефендић оптужио Форту да је небо изнад БиХ "препустио контроли Србије"

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25.09.2026 10:51

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Ефендић оптужио Форту да је небо изнад БиХ "препустио контроли Србије"
Фото: Facebook

Семир Ефендић, кандидат "Странке за БиХ" за члана Предсједништва је оптужио Едина Форту, министра комуникација и саобраћаја у Савјету министара да је "укидањем примарног радара на сарајевском аеродрому контролу неба изнад БиХ препустио Србији".

"Ова власт сада, Един Форто, донио је одлуку о укидању јединог примарног радара у БиХ који је био на аеродрому у Сарајеву. Дакле, примарни радар купи прве податке, а путем секундарних радара се они анализирају и достављају свим ваздухопловним агенцијама које лете изнад БиХ. Остали смо само на секундарним радарима који се налазе на Јахорини, а примарни сигнал се прима из Србије и то се десило у овом мандату. Погледајте односа према суверенитету БиХ", рекао је Ефендић и додао:

"Тај радар је ФБиХ унијела као своје власништво у БХАНСА-у. Директор БХАНСА-е је кадар Драгана Човића, Приморац, подноси захтјев, БХДЦА-у агенцији, која је опет у Бањалуци и директор БХДЦА доноси одлуку о укидању овог примарног радара. Ово је јако важно за безбједност БиХ. Данас нема ко упозорити цивилну заштиту да укључи сирене заштите у случају било какве ваздушне опасности за БиХ јер нам је примарни радар у Србији. Мислите да ће нам дати такве информације?"

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Тагови :

Семир Ефендић

Един Форто

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