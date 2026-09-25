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Гогановић потврдио за АТВ: Обавијештен сам о нестанку нафте, стварни проблеми излазе на површину

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25.09.2026 10:30

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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.
Фото: Google Maps

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.

„Могу потврдити да сам обавијештен о овом случају, али док надлежна комисија не утврди све чињенице, не бих говорио о тачној количини нити прејудицирао одговорност“, рекао је Гогановић.

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Гогановић је нагласио да овај случај показује да стварни проблеми у систему одбране полако излазе на површину, док се превише пажње посвећивало медијски атрактивним темама.

„Систем одбране је превише озбиљан да би се њиме управљало преко медија“, поручио је Гогановић.

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Подсјећамо АТВ је раније објавио информацију да је из складишта ОС БиХ “Стојковићи” код Новог Травника нестала већа количина горива.

О свему је, према провјереним, али незваничним сазнањима упознато Тужилаштво БиХ.

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Тагови :

Крађа нафте из касарне

ОС БиХ

Нафта

Александар Гогановић

Зукан Хелез

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