Гогановић потврдио за АТВ: Обавијештен сам о нестанку нафте, стварни проблеми излазе на површину

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.
„Могу потврдити да сам обавијештен о овом случају, али док надлежна комисија не утврди све чињенице, не бих говорио о тачној количини нити прејудицирао одговорност“, рекао је Гогановић.
БиХ
Сумња на крађу 150 тона нафте из складишта ОС БиХ, обавијештено Тужилаштво
Гогановић је нагласио да овај случај показује да стварни проблеми у систему одбране полако излазе на површину, док се превише пажње посвећивало медијски атрактивним темама.
„Систем одбране је превише озбиљан да би се њиме управљало преко медија“, поручио је Гогановић.
БиХ
АТВ ексклузивно сазнаје: Сумња се да је украдено 150 тона нафте из складишта ОС БиХ
Подсјећамо АТВ је раније објавио информацију да је из складишта ОС БиХ “Стојковићи” код Новог Травника нестала већа количина горива.
О свему је, према провјереним, али незваничним сазнањима упознато Тужилаштво БиХ.
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