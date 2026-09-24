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"Уставни Суд бих руши Устав и ради по властитим правилима"

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24.09.2026 19:40

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Уставни суд БиХ
Фото: ATV

Стране судије давно је требало да напусте Уставни суд БиХ, Дејтонским мировним споразумом прописано је да ће они у овој институцији бити само један мандат, тачније пет година.

Ту су и даље, учествују у доношењу битних одлука и друштвену, политичку, а често и личну судбину грађана БиХ.

У Републици Српској не мијењају став – док странци не оду из овог Суда, нећемо именовати судије из Републике Српске.

"Именоваћемо судије када се нађе начин да те судије не буду украс и да не дају алиби онима који насилно мијењају одлуку легитимних органа", истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Споран је и мандат двоје судија из Федерације БиХ. Предсједнику Уставног суда, Мирсаду Ћеману мандат је истекао у децембру прошле године, а Валерији Галић истиче у октобру. Иако је радна група именовање судија који ће их замијенити формирана у фебруару, посао тек започет.

Кандидати су Џенета Омердић, савјетница Дениса Бећировића и Катица Арнаутовић. Из Наше странке нису за Арнаутовићеву, јер је била члан Комисије за избор и именовања.

"По нама, то представља сукоб интереса и процјењујемо да то није у реду. Ја сам и на Комисији гласао против тога. Ако би то икада дошло на дневни ред Парламента, ми ћемо бити против", рекао је члан Комисије за избор и именовања ПД ПС ФБиХ Драган Миоковић.

Јасно да именовања неће бити у овој години, тако да ће у Уставном суду бити двоје пензионера, три странца и троје страних судија.

"Устав БиХ прописује да Уставни суд има девет судија, а не да има седам судија. Иако је је прописано и да судије иду у пензију са 70 година, Уставни суд је прекршио и сам Устав и властита правила без којих се одлуке не могу доносити без судија из једног народа из једног ентитета", појаснио је асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци Марко Ромић.

"Ја мислим да је споран цијели Уставни суд. Он је у крњем саставу и као такав није замишљен да буде у уставно-правном систему БиХ. Он је замишљен да презентује оба ентитета, он у овом тренутку не презентује оба ентитета, тамо нема судија из Републике Српске, тако да у овом саставу Уставни суд није оно то би требало да буде по Дејтону", изјавио је бивши предсједник ВСТС-а Милан Тегелтија.

Уставни суд БиХ усвојио је властита правила, која су врло често у супростности са Уставом БиХ. Тако је овај Суд који би требало да штити устав БиХ, постао његов рушилац и институција чије одлуке се врло често доводе у питање, нарочито у Републици Српској.

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Тагови :

Уставни суд БиХ

Република Српска

Босна и Херцеговина

Ненад Стевандић

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