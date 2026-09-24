Logo

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 16:24

Коментари:

3
Комисија за очување националних споменика
Фото: РТРС

Два странца која су нелегално именована у Комисију за очување националних споменика БиХ самоиницијативно су се повукли из рада овог тијела.

Они су се, како сазнаје портал "Провјерено", повукли из рада Комисије због бројних турбуленција изазваних једностраним дјеловањем Дениса Бећировића и Жељка Комшића. Један од разлога повлачења је и то што у Комисији тренутно нема члана из Републике Српске.

Како поред члана из Републике Српске тренутно нема ни страних представника, у Комисији су остали само чланови из ФБиХ, па она нема кворум за рад. Због тога је рад Комисије тренутно блокиран.

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Побједа над непријатељем - најважнији задатак Русије

Подсјећамо, проблем са радом Комисије започео је када су чланови овог тијела без консензуса изабрани у Предсједништву Бих, а због чега је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић покренула поступак заштите виталног националног интереса у Народној скупштини Републике Српске.

Такође, спорно је што су у Комисију враћени и страни експерти. Њен вето подржали су посланици НС РС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Комисија за очување националних споменика

Коментари (3)

Више из рубрике

Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

БиХ

Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

5 ч

3
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК БиХ казнио ПСС због злоупотребе дјеце, повећана накнада за рад бирачких одбора

6 ч

0
"Иран Европе – Откривена тајна Сарајева": Филм Бориса Малагурског о улози Техеран у рату у БиХ

БиХ

"Иран Европе – Откривена тајна Сарајева": Филм Бориса Малагурског о улози Техеран у рату у БиХ

10 ч

0
Уништени споменици

БиХ

Још један у низу напада на српске светиње: Уништено 11 споменика

23 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Цвекла за зимницу: Бањалучанка која има милионе прегледа доноси савршен рецепт

19

40

"Уставни Суд бих руши Устав и ради по властитим правилима"

19

39

Ако сте ово купили у Пепку, одмах вратите: Представља опасност од гушења

19

30

Позната домаћа фабрика обуће пред гашењем: Некад су радили и за "Праду"

19

28

Хелез незаконито отјерао српске кадете из ОС БиХ: Стигле реакције из Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима