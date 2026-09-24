Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

Аутор:АТВ редакција
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Два странца која су нелегално именована у Комисију за очување националних споменика БиХ самоиницијативно су се повукли из рада овог тијела.
Они су се, како сазнаје портал "Провјерено", повукли из рада Комисије због бројних турбуленција изазваних једностраним дјеловањем Дениса Бећировића и Жељка Комшића. Један од разлога повлачења је и то што у Комисији тренутно нема члана из Републике Српске.
Како поред члана из Републике Српске тренутно нема ни страних представника, у Комисији су остали само чланови из ФБиХ, па она нема кворум за рад. Због тога је рад Комисије тренутно блокиран.
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Подсјећамо, проблем са радом Комисије започео је када су чланови овог тијела без консензуса изабрани у Предсједништву Бих, а због чега је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић покренула поступак заштите виталног националног интереса у Народној скупштини Републике Српске.
Такође, спорно је што су у Комисију враћени и страни експерти. Њен вето подржали су посланици НС РС.
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