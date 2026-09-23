Још један у низу напада на српске светиње: Уништено 11 споменика

Аутор:Марко Гаврић
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Једанаест споменика је срушено на српском гробљу у мјесту Трновац код Новог Травника. Оштећена је и капела. То је само један у низу напада на српске светиње, кажу из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
"Лупање споменика, крст за њих је симбол неке паганске вјере за њих доле, за такве ликове, лупање крста на православном гробљу, шта ће православно гробље на њиховом мјесту гдје су они то освојили, они тако размишљају", рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Како је саопштено из МУП-а Средњобосанског кантона, полицијској станици Нови Травник, у недјељу 20. септембра обратило се лице и пријавило да су оштећени надгробни споменици и капела.
"О свему наведеном обавијештен је дежурни кантонални тужилац из Травника који је овластио службенике ОКП Нови Травник за вршење увиђајних мјера и радњи првог подухвата, саопштено је из МУП-а Средњобосанског кантона.
Надгробни споменици и гробља су мјеста која мора да буду заштићена и поштована без обзира на то којем народу или којој вјери припадају, кажу из Центра за подршку повратницима.
"Посебно је болно када се овакве ствари дешавају на мјестима из којих су људи током рата протјерани и у којима их дана готово да нема. За многе породице гробови њихових предака остали су једна од посљедњих веза са завичајем и зато свако њихово скрнављење има тежину која далеко превазилази саму материјалну штету", рекао је Немања Давидовић, Центар за подршку повратницима.
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Институције Републике Српске ће наставити да се активно залажу за заштиту имовине и културно-историјског насљеђа српског народа на подручју ФБиХ.
"То се првенствено односи на заштиту имовине Српске православне цркве на подручју ФБиХ, али и капела и гробља која припадају Српској православној цркви. Ми имамо сталну комуникацију и координацију са епархијама и са свештенством које се налази на подручју Федерације БиХ и институције Републике Српске чврсто стоје у одбрани и заштити нашег народа и наше имовине на подручју Федерације", истакао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ су подсјетили да још нису пронађена лица која су уништила крст у Засељу поред Травника, у мају ове године. Mеђу Србима који живе или се враћају у Федерацију остаје бојазан да ли ће овакви инциденти бити расвијетљени или ће, као и многи прије њих, пасти у заборав.
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