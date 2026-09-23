Бијеле квржице око очију могу бити знак опасног стања: Доктор упозорава

Аутор:АТВ редакција
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Доктор Амир Кан у телевизијском је гостовању објаснио да се један од могућих знакова повишеног холестерола може примијетити на лицу.
Гледаоцима емисије "Лорен" поручио је да обрате пажњу на промјене око очију које могу уочити једноставним погледом у огледало.
Кан, који је познат и као телевизијско лице те аутор, у емисију се укључио из своје ординације и објаснио на што треба обратити пажњу.
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"Лице може пуно тога открити о здрављу, а кренућемо од очију. Ако око капака примијетите нове бијеле или жућкасте квржице, посебно на подручју уз обрве, односно на коштаном дијелу око ока, то би могао бити знак повишеног холестерола", рекао је.
Према подацима британског јавног здравства НХС-а, повишен ниво холестерола може бити повезана с прехраном богатом засићеним мастима, вишком килограма, пушењем, прекомјерном конзумацијом алкохола и мањком физичке активности. Код неких људи узрок може бити и насљедна склоност.
Када се у тијелу налази превише холестерола, он се може накупљати у зидовима крвних жила и повећати ризик од кардиоваскуларних болести, укључујући срчани и мождани удар.
Код многих људи ниво холестерола може се побољшати промјенама животних навика, док су некима потребни и лијекови.
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Др Кан гледаоцима је објаснио и које се друге здравствене промјене могу примијетити на лицу.
"Ако примијетите да вам је један или оба капка спуштени, то може бити нешто с чиме сте рођени и што је за вас нормално. Али ако се ради о новој и трајној промјени, требали бисте разговарати с доктором. Узрок може бити повезан с проблемима живаца, мозга или очних мишића", рекао је.
Додао је и да израженија длакавост на подручју браде код жена може бити знак синдрома полицистичних јајника.
Ријеч је о стању које је повезано с хормонском неравнотежом, укључујући повишене ниво тестостерона.
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На крају је споменуо и један од познатих симптома лупуса, аутоимуне болести код које имунолошки систем напада властите станице. Код неких особа болест се може показати кроз црвени осип на лицу који се шири преко образа и носа у облику лептира, преноси "Индекс".
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