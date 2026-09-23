Познати ланац маркета у озбиљној финансијској кризи: Почели затварати радње

Аутор:АТВ редакција
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Познати хрватски трговачки ланац Студенац суочава се с озбиљним финансијским изазовима. Укупни дуг компаније достигао је око 450 милиона евра, након година ширења и задуживања.
Студенац данас има више од 1.400 продајних објеката широм Хрватске и запошљава око 7.000 радника. Компанија је већ осам година у власништву пољског фонда приватног капитала.
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Ревизори су у финансијском извјештају за 2025. годину упозорили да је Студенац прекршио одређене финансијске услове из кредитних уговора.
Из Синдиката трговине Хрватске потврдили су да су у комуникацији с компанијом те да су укључени у процес реорганизације који већ неко вријеме траје.
"Имамо информацију да су затворили неколико трговина у Славонији", казала је предсједница Синдиката трговине Хрватске Златица Штулић.
О ситуацији се огласио и министар привреде Хрватске Анте Шушњар, који је казао да је ријеч о приватној компанији те да закон прописује механизме поступања у таквим ситуацијама.
Дио добављача Студенца одбио је коментарисати сарадњу, позивајући се на пословну тајну. Атлантик група је, с друге стране, потврдила да са Студенцем послује у складу с уговореним обавезама.
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Пољски фонд преузео је Студенац 2018. године, а покушај изласка из власништва путем берзе 2024. године није реализован. Из Студенца и фонда за Дневник Нове ТВ нису одговорили на упите о тренутној ситуацији.
Упркос финансијским потешкоћама, за сада нема информација о томе да би компанија могла престати пословати, пише Дневник.хр.
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