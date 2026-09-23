Logo

Познати ланац маркета у озбиљној финансијској кризи: Почели затварати радње

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 21:16

Коментари:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Познати хрватски трговачки ланац Студенац суочава се с озбиљним финансијским изазовима. Укупни дуг компаније достигао је око 450 милиона евра, након година ширења и задуживања.

Студенац данас има више од 1.400 продајних објеката широм Хрватске и запошљава око 7.000 радника. Компанија је већ осам година у власништву пољског фонда приватног капитала.

Дино парк

Бања Лука

"Некоректно и безобразно": Мјештани бањалучког насеља изашли да зауставе радове

Ревизори су у финансијском извјештају за 2025. годину упозорили да је Студенац прекршио одређене финансијске услове из кредитних уговора.

Из Синдиката трговине Хрватске потврдили су да су у комуникацији с компанијом те да су укључени у процес реорганизације који већ неко вријеме траје.

"Имамо информацију да су затворили неколико трговина у Славонији", казала је предсједница Синдиката трговине Хрватске Златица Штулић.

О ситуацији се огласио и министар привреде Хрватске Анте Шушњар, који је казао да је ријеч о приватној компанији те да закон прописује механизме поступања у таквим ситуацијама.

Дио добављача Студенца одбио је коментарисати сарадњу, позивајући се на пословну тајну. Атлантик група је, с друге стране, потврдила да са Студенцем послује у складу с уговореним обавезама.

Отворена нова хала у Орлу

Друштво

Утрошена три милиона КМ: Отворена нова хала у Орлу

Пољски фонд преузео је Студенац 2018. године, а покушај изласка из власништва путем берзе 2024. године није реализован. Из Студенца и фонда за Дневник Нове ТВ нису одговорили на упите о тренутној ситуацији.

Упркос финансијским потешкоћама, за сада нема информација о томе да би компанија могла престати пословати, пише Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Трговина

затварање

Коментари (0)

Прочитајте више

Вељко Пауновић

Фудбал

Ово је цијела Србија чекала: Вељко Пауновић проговорио о Душану Влаховићу

4 ч

0
Рашковац

Градови и општине

У Рашковцу се не гледа ни вјера ни нација: Комшија, па све остало

4 ч

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Србија

Обрушио се потпорни зид и 'прогутао' аутомобил: Наређена евакуација зграде

4 ч

0
Зашто мађарска војска долази у Србију

Србија

Зашто мађарска војска долази у Србију

4 ч

0

Више из рубрике

Школски прибор

Регион

Срамно: Оловка у облику мушког полног органа уз школски прибор

5 ч

0
Болница

Регион

Отац изјавио да му је син пао са кревета у болници: Младић полицији тврди да га је напао болничар

5 ч

0
Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

Регион

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ужас у Загребу: На депонији пронађен људски костур

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Додик: Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора

22

52

Минић: Грађани показали огромну подршку СНСД-у

22

48

Пјевачица оставила естраду по страни: Ужива у луксузу, ево чиме се сада бави

22

40

Градишка одлучна да Минић и Цвијановић, заједно са Додиком, наставе да граде Српску

22

31

Пожар у Делибатској пешчари угашен након 52 дана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима