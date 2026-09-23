"Некоректно и безобразно": Мјештани бањалучког насеља изашли да зауставе радове

Аутор:Лана Остојић
Коментари:1
Дино парк опет је кренуо у потрагу за својом идеалном локацијом. Чини се да су то овај пут Крчмарице, бар тако мисле мјештани. Нису били одушевљени изненађењем, јер их о радовима нико није обавијестио, па су изашли да их зауставе.
"Јуче су се појавиле машине без натписа. Камион, багер никакве ознаке нема. Јуче смо питали да добијемо информацију шта се ради – рекли су да не могу рећи шта се ради. Ево, данас сте и ви били свједоци кад је багериста рекао да не зна ко га је послао, да не зна која фирма ради и да не зна шта ради", рекао је Миладин Маличевић, мјештанин.
А копа се на свега неколико метара од дјечијег игралишта. Игралишта које су, кажу мјештани, уређивали и одржавали сами, јер из Града ту годинама нико није долазио.
"Ја сам отац четверо малољетне дјеце и свако вече се играју ту. Мислим да ово стварно нема нигдје. Да је бар обиљежено - дијете може потрчати за лоптом, упасти. Мислим да је стварно крајње некоректно, у једну руку можда и безобразно", рекао је Данијел Марковић, мјештанин.
Мјештани годинама упозоравају и на стари објекат Друштвеног дома који се урушава, али нико од надлежних из Градске управе није реаговао.
Друштво
Утрошена три милиона КМ: Отворена нова хала у Орлу
"Много је приоритета у овој мјесној заједници, почевши од реконструкције главне саобраћајнице, постављање настрешнице на аутобуским стајалиштима, реконструкција основне школе, па и санација клизишта у улици Здравка Дејановића које угрожава и безбједност самих људи", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Из Градске управе нисмо успјели да добијемо одговор. Овај парк већ има богато искуство са промјеном адресе. Неколико локација је већ било у плану, али су мјештани тих насеља сваки пут имали примједбе, па се потрага за мјестом на којем ће диносауруси коначно добити свој дом наставила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч1
Бања Лука
7 ч3
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
13
21
09
20
58
20
54
20
48
Тренутно на програму