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У Бањалуци сахрањена професорка Невенка Маглајлић: Преминула у 100. години

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23.09.2026 17:36

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Невенка Маглајлић
Фото: РТРС

У Бањалуци је данас, на Градском гробљу Побрђе, сахрањена Невенка Маглајлић, некадашња професорка Пољопривредне школе у Бањалуци.

Професорица Маглајлић преминула је 20. септембра у 100. години живота.

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"Невенка Маглајлић је својим дугогодишњим просвјетним радом оставила траг у животима бројних генерација ученика наше школе. Са поштовањем ћемо чувати успомену на њен рад, знање и године посвећене образовању и васпитању младих", саопштено је из бањалучке Пољопривредне школе.

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Тагови :

Бањалука

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Невенка Маглајлић

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