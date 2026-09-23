У Бањалуци сахрањена професорка Невенка Маглајлић: Преминула у 100. години

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас, на Градском гробљу Побрђе, сахрањена Невенка Маглајлић, некадашња професорка Пољопривредне школе у Бањалуци.
Професорица Маглајлић преминула је 20. септембра у 100. години живота.
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"Невенка Маглајлић је својим дугогодишњим просвјетним радом оставила траг у животима бројних генерација ученика наше школе. Са поштовањем ћемо чувати успомену на њен рад, знање и године посвећене образовању и васпитању младих", саопштено је из бањалучке Пољопривредне школе.
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