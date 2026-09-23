Источно Сарајево: Подршка града унапређењу и развоју пчеларске производње

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње.
Ћосић је рекао да Градска управа неколико година подржава активности пчелара, којих је све више на подручју Источног Сарајева, саопштено је из ове управе.
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"Средствима из буџета града и градског Аграрног фонда настојимо да подржимо наше пчеларе и да им, колико можемо, олакшамо ову годину која за произвођаче меда није била једноставна", навео је Ћосић.
Удружење пчелара "Рој" из Источног Сарајева окупља пчеларе из Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе и Трнова.
(Срна)
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