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Источно Сарајево: Подршка града унапређењу и развоју пчеларске производње

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23.09.2026 18:24

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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње на подручју града.
Фото: Срна

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње.

Ћосић је рекао да Градска управа неколико година подржава активности пчелара, којих је све више на подручју Источног Сарајева, саопштено је из ове управе.

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"Средствима из буџета града и градског Аграрног фонда настојимо да подржимо наше пчеларе и да им, колико можемо, олакшамо ову годину која за произвођаче меда није била једноставна", навео је Ћосић.

Удружење пчелара "Рој" из Источног Сарајева окупља пчеларе из Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе и Трнова.

(Срна)

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Источно Сарајево

пчелари

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