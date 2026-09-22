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Општина даје 200 КМ једнократне помоћи пензионерима

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22.09.2026 15:49

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Новац
Фото: ATV

Општина Купрес донијела је одлуку о исплати једнократне новчане помоћи за 153 пензионера са подручја ове општине.

Пензионерима који испуњавају прописане услове биће исплаћено по 200 КМ, а ријеч је о првом програму овакве врсте који проводи Општина Купрес.

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Право на једнократну новчану помоћ остварили су пензионери који испуњавају неколико услова.

Потребно је да имају пребивалиште на подручју Општине Купрес најмање три мјесеца прије објаве јавног позива, да њихова укупна мјесечна пензија, укључујући и евентуалну пензију из иностранства, не прелази 750 КМ, те да немају друга примања.

Из Општине наводе да је јавни позив замишљен као пилот-пројекат који би требао послужити као основа за будуће програме подршке пензионерима.

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Начелник Купреса Данко Јурич поручио је да пензионери заслужују конкретну подршку.

"Наши пензионери својим су радом и животом дали велики допринос нашем Купресу и сматрам да им требамо пружити конкретну подршку. Ово је први корак и почетак програма који желимо наставити и у будућности", казао је Јурич.

Према његовим ријечима, наредне године планирано је повећање износа помоћи, као и обухватање већег броја пензионера.

Из Општине су најавили и да ће ускоро бити објављен јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи студентима за академску 2026/2027. годину.

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Општинска управа наводи и да је током протекле двије године осигурала више од седам милиона КМ за различите пројекте на подручју Купреса.

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Тагови :

Купрес

Пензионери

Једнократна помоћ пензионерима

Једнократна помоћ

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