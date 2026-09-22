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У четвртак парастос настрадалим Србима у Подравању

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22.09.2026 08:47

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Запаљене свијеће горе
Фото: АТВ

У четвртак, 24. септембра, у Цркви Свете Огњене Марије у Подравању код Сребренице биће служен парастос за 60 погинулих српских војника и цивила из овог села, од којих је 32 убијено на овај дан 1992. године.

Поводом обиљежавања 34 године од страдања овог села и његових мјештана, биће служен помен, прислужене свијеће за покој душа настрадалих српских цивила и војника и положено цвијеће код спомен-плоче на зиду локалне цркве, која је постављена и освештана 2012. године, саопштио је Организациони одбор за обиљежавање историјских датума Сребренице.

Као и остала српска села око Сребренице и Братунца, те дијелом Милића и Зворника, и Подравање су напале муслиманске снаге из Сребренице и околних села те из Жепе.

Синхронизованом акцијом опколиле су ово планинско српско село и пресјекле једину путну комуникацију према Милићима, те починиле злочине над становништвом, а село опљачкале и попалиле, преноси Срна.

Међу убијеним 24. септембра 1992. године било је седам жена, а за ове злочине још нико није одговарао.

Након цјелодневне борбе једна група мјештана, уз велике губитке, ипак је увече успјела да се извуче из окружења и преживи.

Парастос ће бити служен у 12.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Парастос

Срби

Сребреница

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