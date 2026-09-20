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Oбиљежене 34 године од злочина на Папратној њиви

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20.09.2026 15:51

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свијеће паљење свијећа црква
Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

Парастосом код споменика на Папратној њиви код Фоче данас су обиљежене 34 године од страдања 42 српска борца и цивила, које су у засједи побили припадници муслиманске војске.

Предсједник Скупштине Борачке организације Фоча Љубиша Достић рекао је да у Борачкој организацији теже да његују културу сјећања на све погинуле борце, посебно на ова страдања која су показала сву суровост рата на овим просторима.

"Овдје на Папратној њиви угашена су 42 живота, војника и цивила, међу њима и оних који су тек почели да живе. Био је то велики губитак за околна мјеста, али и за Војску Републике Српске", рекао је Достић новинарима.

Данашњем парастосу присуствовао је Војислав Васовић из Миљевине, који је истакао да је његово село Ратаје највише страдало тог дана и изгубило 16 становника.

"Зло се десило, никад се не поновило. Ту је изгинуло највише бораца из нашег села. Ту сам изгубио брата, рођаке и прве комшије, млађе неожењене момке који су такорећи тек стасали", навео је Васовић.

Миланка Мандић, која је тог дана изгубила јединог брата, подсјетила је да никада нико није процесуиран за овај злочин који су извршиле муслиманске јединице из засједе.|

Припадници такозване Армије РБиХ 20. септембра 1992. године ушли су дубоко у српску територију и поставили засједу на макадамском путу Миљевина-Калиновик, дионици старог пута Фоча-Сарајево.

На изласку из шумарка, на пропланку званом Папратна њива, камион Војске Републике Српске, који је поред бораца превозио и цивиле из Калиновика, Миљевине и Трнова, засут је митраљеском паљбом, "осама" и "зољама".

Сви који су били на камиону су погинули, а многи од њих су изгорјели, тако да је идентификација страдалих била тешка.

Осим споменика, на којем су уклесана имена страдалих, о овом злочину муслиманске војске свједоче и остаци војног камиона.

Најмлађа жртва био је Слободан Мастило, који је имао непуних 16 година, а заједно са њим погинуо је и његов четири године старији брат Душан, преноси Срна.

На камиону је погинуло и шест жена, међу њима Драгана Џилит од 17 година и њена мајка Јованка стара 56 година, које су претходно из Трнова избјегле у Калиновик, одакле су камионом пошле за Фочу.

Родбина и пријатељи погинулих, представници општина Фоча, Калиновик и Трново, делегације Борачке организације, Удружења ратних војних инвалида и Организације погинулих бораца положили су данас цвијеће и прислужили свијеће на споменик и на остатке камиона.

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Тагови :

Фоча

Парастос

Папратна њива

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