Мистериозан инцидент: Дипломата пао са трећег спрата у Љубљани, у критичном је стању

Аутор:АТВ редакција
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Шеф дипломатске безбједносне канцеларије пољског Министарства спољних послова испао је у суботу увече кроз прозор са трећег спрата зграде поред пољске амбасаде у Љубљани и налази се у критичном стању, преноси Радио-телевизија Словеније, позивајући се на писање пољских медија.
Портпарол пољског Министарства спољних послова Мачеј Вевјор потврдио је инцидент порталу „Низалежна“, наводећи да је запослени у тренутку догађаја био на приватном одмору и боравио у стану у конзуларној згради, која се налази поред пољске дипломатске мисије у Љубљани.
Дипломата је током одсуства преузео дипломатску пошиљку коју је требало да прослиједи, иако за то није имао званично овлашћење, наводи пољски портал.
Портал „Поланд дејли24“ објавио је да је дипломата у критичном стању након пада. Околности инцидента, као и евентуална повезаност догађаја са његовим службеним обавезама, за сада нису званично разјашњене.
Пољску дипломатску мисију у Словенији предводи амбасадор Лешек Сочевиц, који је, према писању пољских медија, блиски сарадник и пријатељ пољског министра спољних послова Радослава Сикорског, преноси Танјуг.
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