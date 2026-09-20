Аутобус пун основаца ударио у стијену, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Четворо дјеце и возач повређени су саобраћајној несрећи која се вечерас догодила на магистралном путу Мојковац-Колашин, у месту Штитаричка Ријека, у којој је учествовао аутобус који је превозио ученике једне подгоричке основне школе.
Из црногорске полиције су РТЦГ-у незванично рекли да се саобраћајна несрећа догодила око 20.35, када је дошло до одрона камена, који је возач покушао да избјегне и ударио у стену уз десну ивицу коловоза.
Четворо дјеце и вођа пута су задобили повреде, према информацијама којима РТЦГ располаже нико од повријеђених није животно угрожен, у питању су лакше повреде. Возач није био у алкохолисаном стању.
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Остала деца из аутобуса упућена су у Подгорицу. По неке од њих дошли су родитељи, а један дио дјеце превезен је другим аутобусом.
Повријеђени су збринути у Општој болници у Бијелом Пољу.
"По нашим сазнањима ради се о одрону који се десио на аутобусу извиђачке екскурзије. Возило бјелопољске болнице које је било у повратку из КЦЦГ се задесило на лицу мјеста и довезли су двије дјевојчице узраста 15 година и професора од 43 године, док је возило Хитне помоћи довезло још једну ученицу узраста 15 година и још једну одраслу особу", рекао је за РТЦГ директор бјелопољске болнице, др Кенан Еровић.
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Он је додао да је у току дијагностика, како би се утврдило здравствено стање повријеђених.
Начелник Ургентног центра, Милан Маџгаљ, казао је да повријеђена старија особа може имати тешке тјелесне повреде, док примљене дјевојчице не показују симптоме тешких повреда.
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