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Српска богатија за 17 беба

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20.09.2026 08:45

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беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, 10 дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је осам беба, Бијељини три, Добоју, Приједору, Градишци, Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци рођено је пет дјевојчица и три дјечака, Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Добоју, Приједору и Градишци по дјевојчица, а у Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву по дјечак.

У породилиштима Невесиње и Требиње није било порода.

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