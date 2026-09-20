Српска богатија за 17 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, 10 дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је осам беба, Бијељини три, Добоју, Приједору, Градишци, Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци рођено је пет дјевојчица и три дјечака, Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Добоју, Приједору и Градишци по дјевојчица, а у Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву по дјечак.
У породилиштима Невесиње и Требиње није било порода.
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