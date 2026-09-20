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Јамал срушио рекорд Ла Лиге стар више од деценије

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20.09.2026 09:41

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Јамал срушио рекорд Ла Лиге стар више од деценије
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Звијезда Барселоне Ламин Јамал срушио је рекорд који је некада држао Винисијус Жуниор. Постао је најмлађи играч у Ла Лиги који је стигао до 50 асистенција, барем од сезоне 2013/2014. године, са само 19 година и 68 дана.

Његов укупан учинак сада износи 51 асистенцију у 159 званичних утакмица за каталонски тим.

Према писању шпанског листа Спорт, каталонско крило било је пресудно у побједи Барселоне од 3:1 против Севиље, када је двапут асистирао саиграчу Рафињи (Рапхинха). Хет-трик овог Бразилца сачувао је екипу Хансија Флика на врху табеле са савршеним учинком.

Те двије асистенције довеле су младог крилног нападача до бројке 51 у 159 званичних мечева за први тим у свим такмичењима, чиме је прешао границу од 50 асистенција у доби од 19 година и 68 дана.

Ниједан играч у Ла Лиги није стигао до тог учинка у млађим годинама, барем од сезоне 2013/2014.

Винисијус, звијезда Реал Мадрида, држао је овај рекорд прије њега, стигавши до своје 50. асистенције у дресу Реал Мадрида у мају 2023. године, са 22 године и 298 дана.

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Тагови :

Ламин Јамал

рекорд

Барселона

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