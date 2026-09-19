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Легендарни Буфон са 48 година уписао средњу школу

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19.09.2026 10:43

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Ђанлуиђи Буфон на терену прије меча БиХ Италија у Зеници
Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Ђанлуиђи Буфон је обиљежио једну фудбалску епоху. Један је од најбољих голмана у историји ове игре, а сада се са 48 година одлучио на несвакидашњи потез – уписао је средњу школу.

– Раније сам купио диплому и нисам поносан на то. Сада показујем ко сам на терену – изјавио је Буфон.

Буфон је освојио титулу свјетског првака, Куп УЕФА, 10 титула првака Италије, шест пута је освајао трофеј Купа Италије.

Сада се легендарни голман Јувентуса, Парме и италијанске репрезентације одлучио да упише средњу школу и настави са својим образовањем.

Италијан је уписао приватну средњу школу „Маркони“, како би испунио своје жеље које датирају још из ране младости.

– Желим то због себе, због својих родитеља, али и да будем примјер својој дјеци. Циљ ми је да срушим стереотип који многи још увијек користе – онај да су фудбалери необразовани – поручио је Буфон.

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Тагови :

Ђанлуиђи Буфон

Средња школа

Фудбал

Јувентус

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