Наставља се чишћење: Погубљен мушкарац због наводне шпијунаже за Израел

Аутор:АТВ редакција
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Иранске власти спровеле су смртну казну над једним мушкарцем због наводне шпијунаже за Израел, јавила је иранска новинска агенција Мизан.
Према извјештају, суд је оптужио мушкарца за преношење обавјештајних информација о војним објектима и особљу.
Групе за људска права годинама указују на ригорозну примјену смртне казне у Ирану и оптужују власти да користе погубљења као средство застрашивања.
Групе указују да власти често користе нејасно формулисане оптужбе попут шпијунаже, угрожавања националне безбједности или богохуљења.
Према подацима Центра за људска права у Ирану "Абдорахман Боруманд" са сједиштем у Вашингтону, иранске власти су од почетка године погубиле више од 1.000 људи. Тај број није могао бити потврђен из независних извора, наводи агенција ДПА.
Организација за људска права "Амнести интернешенел" наводи да је прошле године у Ирану погубљено најмање 2.159 људи, што је највећи број забиљежен од 1981. године, преноси Срна.
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