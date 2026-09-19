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Наставља се чишћење: Погубљен мушкарац због наводне шпијунаже за Израел

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19.09.2026 11:18

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иранске власти спровеле су смртну казну над једним мушкарцем због наводне шпијунаже за Израел, јавила је иранска новинска агенција Мизан.

Према извјештају, суд је оптужио мушкарца за преношење обавјештајних информација о војним објектима и особљу.

Групе за људска права годинама указују на ригорозну примјену смртне казне у Ирану и оптужују власти да користе погубљења као средство застрашивања.

Групе указују да власти често користе нејасно формулисане оптужбе попут шпијунаже, угрожавања националне безбједности или богохуљења.

Према подацима Центра за људска права у Ирану "Абдорахман Боруманд" са сједиштем у Вашингтону, иранске власти су од почетка године погубиле више од 1.000 људи. Тај број није могао бити потврђен из независних извора, наводи агенција ДПА.

Организација за људска права "Амнести интернешенел" наводи да је прошле године у Ирану погубљено најмање 2.159 људи, што је највећи број забиљежен од 1981. године, преноси Срна.

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Тагови :

Иран

Израел

Шпијунирање

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