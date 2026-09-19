У седам регија у Српској основани центри за едукацију медицинских сестара и техничара

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите програмски су опредијељени да адекватним законским рјешењима обезбиједе континуирано усавршавање компетенција и вјештина медицинских сестара и техничара, рекла је стручни сарадник за сестринство у овом министарству Мирјана Јанковић.
Јанковићева је навела да су у том правцу на подручју седам регија у Српској већ основани центри за континуирану едукацију медицинских сестара и техничара и најавила да се у овој години очекује оснивање коморе медицинских сестара и техничара.
"Комора треба да валиризује знања медицинских сестара и техничара с циљем да пацијенти добију најквалитетнију здравствену заштиту", навела је Јанковићева, која данас у Добоју присуствује Сестринској сесији у оквиру Шестог симпозијума доктора медицине са међународним учешћем.
Јанковићева је указала на важност усавршавања медицинских сестара и техничара који, како је навела, чине 50 одсто радне снаге у здравству.
Она је истакла да нове вјештине и технолошки напредак у медицини дају медицинским сестрама и техничарима и нову улогу у здравственом систему – да буду што ближе сваком пацијенту.
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Члан организационог одбора добојског Симпозијума Теа Ђедовић рекла је да су у фокусу овогодишњег концепта Сестринске сесије, са око 130 учесника, изазови са којима се сестре и техничари сусрећу у пракси.
Савићева, која је главна сестра службе педијатрије и гинекологије Дома здравља у Добоју, од изазова је навела комуникацију са пацијентом и јавности, заштиту на раду, ергономију и изгарање на послу, поступање током грешке на раду.
Службеник за информисање Дома здравља Добој Милица Савић презентовала је резултате истраживања за потребе Актива директора домова здравља на нивоу Српске, према којим добојски Дом здравља има најмлађу радну снагу.
"У наредних пет година од укупног броја доктора, медицинских сестара и техничара, само ће три запослена напунити 65 година", изјавила је Савићева, изражавајући задовољство што су млади стручни кадрови опредијељени да свој ангажман управо имају у Добоју, односно у Републици Српској, преноси Срна.
Сестринска сесија одржава се у оквиру Шестог симпозијума доктора медицине са међународним учешћем у Добоју под називом "Промоција знања – превенција болести".
Симпозијум је у четвртак, 17. септембра, отворио министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, а завршава се сутра.
Организатор је Дом здравља Добој, а покровитељ предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
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