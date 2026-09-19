Logo

У седам регија у Српској основани центри за едукацију медицинских сестара и техничара

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.09.2026 11:34

Коментари:

0
Зграда институција Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите програмски су опредијељени да адекватним законским рјешењима обезбиједе континуирано усавршавање компетенција и вјештина медицинских сестара и техничара, рекла је стручни сарадник за сестринство у овом министарству Мирјана Јанковић.

Јанковићева је навела да су у том правцу на подручју седам регија у Српској већ основани центри за континуирану едукацију медицинских сестара и техничара и најавила да се у овој години очекује оснивање коморе медицинских сестара и техничара.

"Комора треба да валиризује знања медицинских сестара и техничара с циљем да пацијенти добију најквалитетнију здравствену заштиту", навела је Јанковићева, која данас у Добоју присуствује Сестринској сесији у оквиру Шестог симпозијума доктора медицине са међународним учешћем.

Јанковићева је указала на важност усавршавања медицинских сестара и техничара који, како је навела, чине 50 одсто радне снаге у здравству.

Она је истакла да нове вјештине и технолошки напредак у медицини дају медицинским сестрама и техничарима и нову улогу у здравственом систему – да буду што ближе сваком пацијенту.

Влада Српске сједница

Република Српска

Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

Члан организационог одбора добојског Симпозијума Теа Ђедовић рекла је да су у фокусу овогодишњег концепта Сестринске сесије, са око 130 учесника, изазови са којима се сестре и техничари сусрећу у пракси.

Савићева, која је главна сестра службе педијатрије и гинекологије Дома здравља у Добоју, од изазова је навела комуникацију са пацијентом и јавности, заштиту на раду, ергономију и изгарање на послу, поступање током грешке на раду.

Службеник за информисање Дома здравља Добој Милица Савић презентовала је резултате истраживања за потребе Актива директора домова здравља на нивоу Српске, према којим добојски Дом здравља има најмлађу радну снагу.

"У наредних пет година од укупног броја доктора, медицинских сестара и техничара, само ће три запослена напунити 65 година", изјавила је Савићева, изражавајући задовољство што су млади стручни кадрови опредијељени да свој ангажман управо имају у Добоју, односно у Републици Српској, преноси Срна.

Сестринска сесија одржава се у оквиру Шестог симпозијума доктора медицине са међународним учешћем у Добоју под називом "Промоција знања – превенција болести".

Симпозијум је у четвртак, 17. септембра, отворио министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, а завршава се сутра.

Организатор је Дом здравља Добој, а покровитељ предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Влада Републике Српске

медицински радници

Коментари (0)

Прочитајте више

писање читање школа ученик ђак

Економија

У току инвестиције у готово 90 школа у Српској

20 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Републике Српске издваја 1,8 милиона КМ за нови вртић на Сокоцу

1 д

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Влада Српске донијела одлуку: Исплата милион КМ за 35 општина

1 д

0
"Заједничким дјеловањем створити капацитет за обухватан одговор у случају Трговске горе"

Република Српска

"Заједничким дјеловањем створити капацитет за обухватан одговор у случају Трговске горе"

1 д

0

Више из рубрике

Ранко Шкрбић, нови вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци.

Република Српска

Шкрбић: Огромно интересовање страних студената за Универзитет у Бањалуци: Едукација и образовање морају бити приоритет државе

3 ч

3
Недељко Ћорић

Република Српска

Ћорић поручио Блануши: Доста скривања, подијели знање у дебати са Минићем

3 ч

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.

Република Српска

Додик: Циљ СНСД-а - наша држава која се зове Република Српска

3 ч

29
У Српској прошле године пријављено 113 новообољелих од туберкулозе

Република Српска

У Српској прошле године пријављено 113 новообољелих од туберкулозе

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Путин поручио Европи: Пустите нас да живимо у миру, иначе ћемо реаговати

13

30

Градоначелник Минхена отворио прво буре пива на "Октоберфесту"

13

21

Ћана "хеликоптером" стигла на вашар

13

12

Пацијент се пожалио на проблеме са мокрењем, а оно што су му пронашли у тијелу згрозило је цијели свијет

13

10

Спроведене велике акције, убијено 11 терориста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима