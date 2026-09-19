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Ћорић поручио Блануши: Доста скривања, подијели знање у дебати са Минићем

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19.09.2026 10:24

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Недељко Ћорић
Фото: ATV

Професор Блануша се поново појавио у јавности, чак и на Иксу - навео је Недељко Ћорић, члан Главног одбора СНСД.

- Чини ми се да баш има много политика, програма и ставова које нам може објаснити и иза којих може стати. Одлично! Таман своје знање може презентовати на дебати са Савом Минићем. Не постаје се предсједник скривањем од народа и бјежањем од политичких ривала - навео је Ћорић.

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Тагови :

Бранко Блануша

Недељко Ћорић

Саво Минић

Избори 2026

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