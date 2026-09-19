Ћорић поручио Блануши: Доста скривања, подијели знање у дебати са Минићем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:6
Професор Блануша се поново појавио у јавности, чак и на Иксу - навео је Недељко Ћорић, члан Главног одбора СНСД.
- Чини ми се да баш има много политика, програма и ставова које нам може објаснити и иза којих може стати. Одлично! Таман своје знање може презентовати на дебати са Савом Минићем. Не постаје се предсједник скривањем од народа и бјежањем од политичких ривала - навео је Ћорић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
22 ч8
Република Српска
4 д14
Република Српска
1 седм6
Република Српска
1 седм5
Република Српска
3 ч29
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
14 ч2
Најновије
Најчитаније
13
34
13
30
13
21
13
12
13
10
Тренутно на програму