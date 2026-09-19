Обиљежавање 35 година од оснивања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде

Аутор:АТВ редакција
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У Прњавору ће данас бити обиљежено 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске кроз коју је током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло око 4.600 бораца, од којих је 240 погинуло, а 11 се и даље води као нестало.
Обиљежавању ће присуствовати предсједник Владе Републике Српске Саво Минић од 15.00 часова у прњаворском Ловачком дому.
Ратни командант ове бригаде пуковник Владо Живковић рекао је да је Прва лака прњаворска пјешадијска бригада формирана 26. маја 1992. године и да током рата није изводила борбена дејства на подручју тадашње општине Прњавор, већ на различитим ратиштима широм Републике Српске.
"Учествовали смо у пробоју Коридора који је објединио Републику Српску, затим у борбама за Дервенту, Модричу и Брод, а посебно бих издвојио 14 мјесеци проведених на добојско-озренском ратишту", рекао је Живковић.
Према његовим ријечима, борбе на Озрену биле су међу најтежим у ратном путу бригаде, гдје су живот положила 132 прњаворска борца, преноси Срна.
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Он је додао да је бригада учествовала и у одбрани западних граница Републике Српске, наводећи да су њени припадници били на подручју Новог Града, Костајнице и Дубице.
Он је навео да је по завршетку рата генерал Момир Талић сврстао прњаворску бригаду међу најбоље јединице у рангу лаких бригада.
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