Трамп: САД преузела војну контролу над Гренландом

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да је постигнут договор са Данском о знатном јачању војног присуства САД на Гренланду.
Овим договором окончани су мјесеци тензија и пријетњи преузимањем територије силом, док стратешки важно арктичко острво остаје у саставу Краљевине Данске.
Према најавама из Вашингтона, споразум Сједињеним Државама даје трајну контролу над безбједносним и одбрамбеним потребама на Гренланду. Трамп је потврдио да ће САД одмах започети процес ширења војне инфраструктуре на овом минералима богатом подручју са око 56.000 становника.
TRUMP: Announces agreement with Denmark and Greenland giving United States permanent control over Greenland security at no cost; says large military presence will be developed immediately pic.twitter.com/38BdC2zqeN— Trump Truths (@trumptruthsbot) September 18, 2026
„Према мојим упутствима, сарађивали смо са представницима Данске и Гренланда како бисмо гарантовали да ће САД заувијек имати потпуну могућност предузимања потребних корака на Гренланду ради осигуравања и одбране безбједности Гренланда и САД. Осим тога, од сада ниједан амерички противник више никада неће моћи имати базу на Гренланду, војно присуство на Гренланду нити проводити осјетљива улагања на Гренланду без нашег изричитог писаног одобрења“, додао је.
Кабинет данске премијерке Мете Фредериксен саопштио је да ће споразум формално потписати представници све три владе током предстојеће Генералне скупштине УН, уз напомену да је за пуну примјену још потребна потврда парламената у Копенхагену и Нууку. Фредериксен је нагласила да документ у потпуности признаје суверенитет, територијални интегритет и право на самоопредјељење народа Гренланда и Данске, док је премијер Гренланда Јенс-Фредерик Нилсен истакао да договор штити интересе све три стране.
Према информацијама из Стејт департмента, споразум изричито забрањује успостављање војних база државама које нису чланице НАТО-а, чиме се директно онемогућава било какво војно или инвестиционо присуство Кине и Русије на Гренланду. Амерички државни секретар Марко Рубио назвао је овај потез историјским успјехом који трајно осигурава сјеверноамерички одбрамбени простор.
Овај дипломатски расплет долази након вишемјесечних тајних преговора који су услиједили након оштре реторике из Бијеле куће. Трамп је раније у више наврата инсистирао на куповини острва те није искључивао ни употребу војне силе, што је изазвало озбиљне потресе унутар НАТО савеза и оштре осуде европских савезника.
За Трампа овај договор представља значајан спољнополитички поен уочи предстојећих избора за Конгрес (мидтермс), у тренутку када се његова администрација суочава са политичким притисцима због војних операција у Венецуели и сукоба са Ираном.
САД иначе још од 1951. године и потписаног Одбрамбеног уговора са Данском одржавају војно присуство на Гренланду, гдје управљају свемирском базом Питуфик на сјеверозападу острва, кључном за системе раног упозоравања на ракетне пријетње и надзор свемира.
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