Logo

Данска први пут послала регруте на Гренланд

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
19.08.2026 17:05

Коментари:

0
Гренланд
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Данска је први пут у својој модерној историји распоредила регруте на Гренланд, који је њена аутономна прекоморска територија, саопштило је данско Министарство одбране.

У саопштењу се наводи да је први дио регрута из Шлезвигског пјешадијског пука стигао у главни град Гренланда, Нук почетком августа, одакле су распоређени на више локација у правцу Кангерлусуака, на југозападу земље, гдје обављају оперативне дужности у оквиру вјежбе "Арктичка издржљивост", преноси часопис Арктик тудеј.

Како је саопштено, дански регрути који су упућени на Гренланд су међу првима који служе продужени војни рок, од 11 мјесеци, и први пут су добили оперативне задатке током вјежбе.

Данско Министарство одбране наводи и да ће Копенхаген наставити и проширити своје војно присуство и активности на Арктику и сјеверном Атлантику до краја године, заједно са неколико савезника НАТО-а, као и да ће авиони, бродови и војници бити присутни у и око Гренланда у повећаном броју у наредном периоду.

Подијели:

Тагови :

Гренланд

Данска

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Свијет

Рекао да иде да убије супругу, па побјегао из затвора

1 ч

0
Италија застава туристичка земља

Свијет

Велики проблем погодио Европу: Италија спрема одговор

1 ч

0
Рудник

Свијет

Пала стијена у руднику злата: Погинуло најмање 100 људи

2 ч

0
Иран објавио мапу Калифорније која није у саставу САД-а.

Свијет

Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

33

АТВ сазнаје: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

17

18

Нема предаха, Руси појачали ударе, а ово су главне мете

17

13

Траг несталих милиона за украјинско оружје води до фабрике у БиХ

17

10

Центар дана, 19.08.2026.

17

10

Тијела несталих планинара пронађена након 34 године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима