Данска први пут послала регруте на Гренланд

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Данска је први пут у својој модерној историји распоредила регруте на Гренланд, који је њена аутономна прекоморска територија, саопштило је данско Министарство одбране.
У саопштењу се наводи да је први дио регрута из Шлезвигског пјешадијског пука стигао у главни град Гренланда, Нук почетком августа, одакле су распоређени на више локација у правцу Кангерлусуака, на југозападу земље, гдје обављају оперативне дужности у оквиру вјежбе "Арктичка издржљивост", преноси часопис Арктик тудеј.
Како је саопштено, дански регрути који су упућени на Гренланд су међу првима који служе продужени војни рок, од 11 мјесеци, и први пут су добили оперативне задатке током вјежбе.
Данско Министарство одбране наводи и да ће Копенхаген наставити и проширити своје војно присуство и активности на Арктику и сјеверном Атлантику до краја године, заједно са неколико савезника НАТО-а, као и да ће авиони, бродови и војници бити присутни у и око Гренланда у повећаном броју у наредном периоду.
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