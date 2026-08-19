Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

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Иранске дипломате одговориле су на нове објаве америчког предсједника Доналда Трампа, а које се односе на територију Ормуског мореуза.

Наиме, Доналд Трамп је на друштвеним мрежама објавио слику карте на којој је Ормушки мореуз означен као нова америчка територија. Свијет Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД'' Трампова објава, која је представљена без додатних коментара, услиједила је након што је прошле седмице рекао да ће ускоро прогласити Ормушки мореуз територијом Сједињених Америчких Држава. pic.twitter.com/MxwhOXd4uv — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2026 Ипак, Иранци нису дуго чекали да одговоре на Трампове провокације. Генерални конзулат Ирана у Индији објавио је карту Сједињених Америчких Држава те је другом бојом означио подручје Калифорније. „Нова територија Исламске Републике Иран“, написали су са званичног налога конзулата на друштвеној мрежи Икс.

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