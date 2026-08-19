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Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 14:44

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Иран објавио мапу Калифорније која није у саставу САД-а.
Фото: X

Иранске дипломате одговориле су на нове објаве америчког предсједника Доналда Трампа, а које се односе на територију Ормуског мореуза.

Наиме, Доналд Трамп је на друштвеним мрежама објавио слику карте на којој је Ормушки мореуз означен као нова америчка територија.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

Трампова објава, која је представљена без додатних коментара, услиједила је након што је прошле седмице рекао да ће ускоро прогласити Ормушки мореуз територијом Сједињених Америчких Држава.

Ипак, Иранци нису дуго чекали да одговоре на Трампове провокације. Генерални конзулат Ирана у Индији објавио је карту Сједињених Америчких Држава те је другом бојом означио подручје Калифорније.

„Нова територија Исламске Републике Иран“, написали су са званичног налога конзулата на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Ормуски мореуз

калифорнија

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