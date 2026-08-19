Зеленски отпустио замјеника шефа предсједничког кабинета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Украјине Володимир Зеленски отпустио је замјеника шефа предсједничког кабинета Ирину Мудру, наведено је у указу објављеном на интернет страници украјинског предсједника.
У указу није наведен званичан разлог отпуштања Мудре.
Међутим, Ројтерс подсјећа да су агенције за борбу против корупције раније данас саопштиле да је откривена група лица осумњичених за прање новца, међу којима је и Мудра.
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