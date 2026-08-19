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Зеленски отпустио замјеника шефа предсједничког кабинета

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 13:21

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Предсједник Украјине Володимир Зеленски отпустио је замјеника шефа предсједничког кабинета Ирину Мудру, наведено је у указу објављеном на интернет страници украјинског предсједника.

У указу није наведен званичан разлог отпуштања Мудре.

Међутим, Ројтерс подсјећа да су агенције за борбу против корупције раније данас саопштиле да је откривена група лица осумњичених за прање новца, међу којима је и Мудра.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Украјина

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