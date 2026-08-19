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Медвјед извукао дјевојку из шатора и растргао је: Вјерила се дан раније

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 11:57

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медвјед звијер дивља животиња
Фото: Pexel/ Regan Dsouza

Снежана Корољова (29) била је на романтичном камповању са партнером у планинама Алтај у Русији. Дјевојка, која је ускоро требало да се уда, извучена је из шатора и насмрт измасакрирана пред својим вјереником након што ју је напао разјарени мрки медвјед.

Медвјед је око један сат послије поноћи раздерао њихов шатор и "одвукао жену која је вриштала", а затим је усмртио и однио преко ријеке Бије, пише Дејли мејл.

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Према извјештајима, њен дечко ју је запросио само дан прије него што ју је животиња убила.

Медвјед је потом почео да закопава тијело жене, док су ужаснути кампери очајнички покушавали да га одврате.

Ловочувари и полиција пуцали су у ваздух, али нису пуцали у медвједа, иако су, према ријечима свједока, имали прилику да га убију.

Они су се позвали на руске прописе који забрањују пуцање на мете у насељеним подручјима, тврде свједоци.

Свједокиња по имену Алина рекла је: "Пуцали су у ваздух, али га то није уплашило. Није хтио да је пусти и... вукао ју је преко ријеке."

Медвјед је потом, како је навела, "без имало страха почео да је закопава".

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"Њен дечко је у шоку, тек ју је запросио. Ужасно је", рекла је Алина.

Снежана, поријеклом из Новосибирска и по струци правница, боравила је са вјереником у туристичком кампу Исток у селу Арти­баш, у близини језера Телетскоје.

Мјештани тврде да се у околини села тренутно креће око 20 медвједа.

Друга мјештанка рекла је да је њена сестра претходне ноћи за длаку избјегла напад истог медвједа.

"Нашли смо се лицем у лице са њим. Моја сестра је пала и пузећи, док је лежала на земљи, успјела да уђе у једну колибу. Спасао ју је мушкарац који је случајно пролазио аутомобилом. Освијетлио је медведа фаровима, након чега је животиња побјегла преко пута. Чак је ударио у њега аутомобилом и улубио блатобран", додала је.

Након напада, у селу је проглашено десетодневно стање појачане приправности.

"Током овог периода туристима је забрањено постављање шатора у шуми и дуж обале", наводи се у локалној одлуци.

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Снежана је била запослена у руском Министарству за ванредне ситуације.

Њени посмртни остаци наводно су пронађени након што су се појавиле информације да је медвјед покушавао да закопа њено тијело.

Медвјед је, према локалним извештајима, и даље на слободи.

Представник Друштва ловаца и риболоваца Мајминског округа рекао је да је скраћивање ловне сезоне довело до повећаног ризика од напада дивљих животиња на људе.

"Ловна сезона је скраћена на 30 дана. Због тога је популација медвједа почела да расте. Ловци једноставно не могу да испрате све дозволе. Лов је све рјеђи, медвједи се размножавају, а хране има све мање. Орашастих плодова нема довољно, па медвједи, када су гладни, излазе у потрагу за људима", рекао је представник ловачког друштва.

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Тагови :

Русија

Медвјед

напад медвједа

Преминула дјевојка

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