Доктор у Приједору ослобођен оптужбе за смрт пацијенткиње

Аутор:АТВ редакција
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Љекар приједорске болнице Предраг Стојнић правоснажно је ослобођен кривице за несавјесно пружање љекарске помоћи, усљед којег је преминула пацијенткиња, пресудио је Окружни суд у Приједору.
Другостепени суд одбио је као неосновану жалбу Окружног јавног тужилаштва у Приједору и потврдио пресуду приједорског Основног суда којом је Стојнић ослобођен оптужбе.
Пацијенткиња чији су иницијали Ј. Д. тешко је повријеђена 25. августа 2019. године у саобраћајној незгоди, након чега је превезена у болницу гдје ју је примио дежурни љекар Стојнић. Она је сутрадан преминула, а непосредни узрок смрти биле су тешке повреде.
Стојнића је оптужница теретила да није предузео додатне дијагностичке поступке, као што су ЦТ прегледи главе и мозга, преглед грудног коша, те јер пацијенткињу није упутио у установу вишег ранга.
Из Суда су навели да није било довољно доказати да ли је требало урадити ЦТ, него и да је пропуштање ЦТ-а и других мјера довело до погоршања здравственог стања, које је довело до смрти.
Из Суда су појаснили да није било могуће утврдити да је Стојнићев пропуст проузроковао знатније погоршање здравственог стања пацијенткиње, ни да је било у узрочној вези са смртним исходом.
Суд је утврдио да је у збрињавању пацијенткиње учествовало више здравствених радника и организационих јединица, при чему су одлуке о дијагностици, лијечењу, праћењу здравственог стања и консултативним прегледима доношене сукцесивно, током читавог периода хоспитализације.
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Изведени докази указују на недостатке у укупној организацији и координацији процеса лијечења, као и на одсуство јасно документованог и континуираног праћења неуролошког статуса пацијентице.
"Такви пропусти имају карактер системских недостатака у процесу пружања здравствене заштите, али не пружају довољно основа за закључак да је појединачно поступање одређеног љекара представљало непосредан и одлучујући узрок смртног исхода", додаје се у одлуци Суда.
Основни суд у Приједору је 16. октобра прошле године изрекао ослобађајућу пресуду у овом кривичном поступку.
Оштећени Ђорђе Јеличић, брат преминуле пацијенткиње, са имовинско-правним захтјевом упућен је на парнични поступак.
(СРНА)
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