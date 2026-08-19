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Држављанка Словеније задобила тешке повреде у саобраћајној несрећи

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:32

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

У протекла 24 часа на подручју ПУ Источно Сарајево догодило се чак осам саобраћајних несрећа.

У незгоди која се догодила на магистралном путу Подроманија - Рогатица, тешке тјелесне повреде задобила је држављанка Републике Словеније.

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"Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, 17.08.2026. године извршили су увиђај саобраћајне незоде слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Тојота“, у којој је возач Г.В. држављанка Републике Словеније задобила тешке тјелесне повреде" , саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

Повријеђена је задржана на лијечењу у Универзитетској болници Фоча, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

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Тагови :

Рогатица

Саобраћајна несрећа

Подроманија

увиђај

ПУ Источно Сарајево

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