Држављанка Словеније задобила тешке повреде у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У протекла 24 часа на подручју ПУ Источно Сарајево догодило се чак осам саобраћајних несрећа.
У незгоди која се догодила на магистралном путу Подроманија - Рогатица, тешке тјелесне повреде задобила је држављанка Републике Словеније.
Хроника
Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула
"Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, 17.08.2026. године извршили су увиђај саобраћајне незоде слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Тојота“, у којој је возач Г.В. држављанка Републике Словеније задобила тешке тјелесне повреде" , саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Повријеђена је задржана на лијечењу у Универзитетској болници Фоча, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
17 ч3
Најновије
Најчитаније
11
32
11
30
11
22
11
15
11
15
Тренутно на програму