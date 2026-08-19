Младићи без оклијевања скочили у ријеку и извукли возача из аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна незгода у којој је аутомобил код Багина моста у Љубушком завршио преврнут у ријеци Требижат могла је имати знатно теже посљедице да се у непосредној близини нису нашли људи који су без оклијевања ушли у воду и кренули према унесрећеном возачу.
Према информацијама које је Херцеговина.инфо добила од свједока догађаја, одмах након што је аутомобил слетио у Требижат из оближњег ресторана истрчала су тројица мушкараца и скочила у ријеку.
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У спашавању су им се убрзо придружила још двојица младића који су дошли с друге стране ријеке.
Аутомобил је у том тренутку био преврнут на кров и вода је брзо продирала у његову унутрашњост.
"Одмах су скочили у Требижат. Аутомобил је био наопачке, а вода је брзо улазила унутра", испричао је свједок за Херцеговина.инфо.
Они су најприје покушали разбити стакло комадом ријечне седре, али због положаја возила и услова у води у томе нису успјели. Након тога успјели су на силу отворити врата аутомобила и извући младог возача.
Према свједочењу особе упознате с догађајем, управо је брзина њихове реакције била пресудна јер се возило убрзано пунило водом.
Додатну неизвјесност представљала је дјечја сједалица коју су спасиоци угледали у аутомобилу. С обзиром да је возило већ великим дијелом било под водом, нису могли знати налази ли се унутра још неко, док возач непосредно након несреће није био у стању јасно одговорити на њихова питања.
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Накнадно је утврђено да у аутомобилу, осим возача, није било других особа.
Тројица младића који су међу првима реаговали нису жељела јавно говорити о догађају нити истицати своју улогу у спашавању.
Свједок који се обратио редакцији Херцеговина. инфо, желио је, међутим, скренути пажњу управо на њихову реакцију, као и на двојицу засад непознатих младића који су им помогли извући возача.
"У мору лоших вијести мислим да треба похвалити људе који нису размишљали о себи, него су одмах скочили у ријеку како би спасили нечији живот", навео је.
Према раније објављеним полицијским информацијама, несрећа се догодила 14. августа око 14.25 сати на подручју Љубушког, када је 19-годишњи возач Фиата Пунта слетио с моста и завршио у Требижату.
У незгоди је повријеђен, а на аутомобилу је настала већа материјална штета.
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На мјесто догађаја накнадно су изашли и љубушки ватрогасци, а шест ватрогасаца с два возила учествовало је у извлачењу аутомобила из ријеке. Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске управе Љубушки.
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