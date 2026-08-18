Псовао српску мајку у Требињу, па бјежао полицији

Аутор:АТВ редакција
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Требињска полиција ухапсила је Б.Ђ. након инцидента у саобраћају током којег је, у алкохолисаном стању, псовао српску мајку возачу аутомобила београдских регистарских ознака, а потом покушао да побјегне полицији.
Како АТВ сазнаје, до инцидента је дошло када два аутомобила нису могла да се мимоиђу, због чега је дошло до краће расправе и гужве у саобраћају.
Б.Ђ, који се налазио на мјесту сувозача у аудију дубровачких таблица, изашао је из возила и упутио псовке возачу аутомобила београдских таблица.
Возила су се у међувремену нашла једно испред, а друго иза „аудија“, па је саобраћај био блокиран. Према нашим информацијама, није се радило о намјерном блокирању возила, већ о гужви која је настала током препирке у саобраћају.
По доласку полицијских службеника, Б.Ђ. је почео да бјежи пјешке, али га је полиција убрзо сустигла и ухапсила.
Из Полицијске управе Требиње потврђено је да су полицијски службеници Полицијске станице Требиње лицу иницијала Б.Ђ. издали прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 8. Закона о јавном реду и миру Републике Српске.
Б.Ђ. је лишен слободе након што је утврђено да је имао 2,30 g/kg алкохола у организму.
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