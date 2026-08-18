Велика акција у БиХ, заплијењена дрога

Аутор:АТВ редакција
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Велики број полицијских службеника Федералне управе полиције налази се на Мариндвору, а како сазнаје "Аваз" у току је акција.
Према нашим незваничним сазнањима у току је запљена наркотика.
На терену се налазе службеници са дугим цијевима.
За сада није познато да ли је неко ухапшен, пише "Аваз".
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