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Велика акција у БиХ, заплијењена дрога

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:16

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Велика акција у БиХ, заплијењена дрога
Фото: АТВ БЛ

Велики број полицијских службеника Федералне управе полиције налази се на Мариндвору, а како сазнаје "Аваз" у току је акција.

Према нашим незваничним сазнањима у току је запљена наркотика.

На терену се налазе службеници са дугим цијевима.

За сада није познато да ли је неко ухапшен, пише "Аваз".

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Тагови :

Сарајево

Полиција

Дрога

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