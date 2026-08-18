Због краве завршила у оптуженичкој клупи, пријети јој три године затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.С. (38) из Билеће, јер је без надзора оставила краву која је усред ноћи изашла на пут и проузроковала саобраћајну несрећу у којој је тешко повријеђен мотоциклиста П.М.
Власници краве на терет је стављено да је из нехата починила кривично дјело ”угрожавање јавног саобраћаја опасном радњом или средством”.
Несрећа се догодила 12. јула ове године у 00.48 часова у мјесту Пријевор код Билеће. У оптужници се наводи да је М.С. угрозила саобраћај тако што је краву оставила без надзора.
”Због непостојања надзора над кравом, животиња је изашла на коловоз магистралног пута којим се кретао возач мотоцикла ”сузуки” П.М. Возио је из правца Берковића према Билећи када је, при изласку из кривине, уочио краву на путу. Почео је форсирано кочење, које је било безуспјешно и са мотором је ударио у краву, која је угинула, док је мотоциклиста задобио тешке повреде”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је П.М. након удара у краву пао с мотора и задобио огуљотине леђа, праћене серијским преломима ребара и слабинског пршљења, те огуљотине лакта и ноге.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу. Уколико се докаже кривица према Кривичном законику Републике Српске власници краве пријети казна до три године затвора.
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