Logo

Због краве завршила у оптуженичкој клупи, пријети јој три године затвора

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Огњен Матавуљ
18.08.2026 13:05

Коментари:

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала
Фото: Pexel/ Kristian Thomas

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.С. (38) из Билеће, јер је без надзора оставила краву која је усред ноћи изашла на пут и проузроковала саобраћајну несрећу у којој је тешко повријеђен мотоциклиста П.М.

Власници краве на терет је стављено да је из нехата починила кривично дјело ”угрожавање јавног саобраћаја опасном радњом или средством”.

Несрећа се догодила 12. јула ове године у 00.48 часова у мјесту Пријевор код Билеће. У оптужници се наводи да је М.С. угрозила саобраћај тако што је краву оставила без надзора.

”Због непостојања надзора над кравом, животиња је изашла на коловоз магистралног пута којим се кретао возач мотоцикла ”сузуки” П.М. Возио је из правца Берковића према Билећи када је, при изласку из кривине, уочио краву на путу. Почео је форсирано кочење, које је било безуспјешно и са мотором је ударио у краву, која је угинула, док је мотоциклиста задобио тешке повреде”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је П.М. након удара у краву пао с мотора и задобио огуљотине леђа, праћене серијским преломима ребара и слабинског пршљења, те огуљотине лакта и ноге.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу. Уколико се докаже кривица према Кривичном законику Републике Српске власници краве пријети казна до три године затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Оптужница

крава

крава изазвала несрећу

Билећа

ОЈТ Требиње

Коментари (0)

Више из рубрике

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Чакијом напао мушкарца којег је затекао с бившом супругом: Фочак оптужен за покушај убиства

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Затворен транзит: Тешка саобраћајка у Бањалуци

2 ч

10
Тешка саобраћајна несрећа код Живиница.

Хроника

Двије особе теже повријеђене у саобраћајној несрећи на магистралном путу

3 ч

0
хапшење МУП Републике Српске, ПУ Бањалука

Хроника

Болесног човјека преварио за дрва, а потом му из куће украо 3.000 КМ!?

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

14

52

Манијак са маском Чакија терорисао пролазнике: Полиција на ногама

14

51

Преминуо архимандрит Сава Ристић

14

46

Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека

14

37

Лијечили га од можданог удара, па открили "грдосију" у бешици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима