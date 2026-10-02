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Трамп: Европа пристала да ослободи огромну количину дизела

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02.10.2026 16:33

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Европа је пристала да одмах ослободи огромну количину дизел горива из својих залиха, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Европа је управо пристала да пусти у промет огромну количину свог дизел горива. Процес ће почети одмах", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Извори су раније рекли Ројтерсу да европске земље дискутују о ослобађању 50 милиона барела дизела из својих резерви, док би чланице Међународне агенције за енергију истовремено пустиле у промет 50 милиона барела нафте.

Два извора су рекла да ће Европа ослободити дио залиха дизела у року од 20 дана, реагујући на захтјев Трампа.

Трампова администрација затражила је раније од Њемачке и Француске да смање залихе дизела или ће се суочити са потенцијалном забраном извоза дизела из САД, наводе извори.

Цијене нафте пале су за више од два одсто након извјештаја о овим разговорима, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Европа

Дизел цијена

Еуро дизел

гориво

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