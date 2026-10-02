Трамп: Европа пристала да ослободи огромну количину дизела

Аутор:АТВ редакција
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Европа је пристала да одмах ослободи огромну количину дизел горива из својих залиха, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Европа је управо пристала да пусти у промет огромну количину свог дизел горива. Процес ће почети одмах", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Извори су раније рекли Ројтерсу да европске земље дискутују о ослобађању 50 милиона барела дизела из својих резерви, док би чланице Међународне агенције за енергију истовремено пустиле у промет 50 милиона барела нафте.
Два извора су рекла да ће Европа ослободити дио залиха дизела у року од 20 дана, реагујући на захтјев Трампа.
Трампова администрација затражила је раније од Њемачке и Француске да смање залихе дизела или ће се суочити са потенцијалном забраном извоза дизела из САД, наводе извори.
Цијене нафте пале су за више од два одсто након извјештаја о овим разговорима, преноси Срна
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