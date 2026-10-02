Турска: Погинуло пет рудара у урушавању рудника

Аутор:АТВ редакција
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Пет рудара погинуло је у урушавању рудника на западу Турске, изјавио је министар енергетике Алпаслан Бајрактар.
Бајрактар је написао на "Иксу" да је укупно седам рудара заробљено испод рушевина.
Двојица су спасена из рудника у округу Сома, у провинцији Маниса. Један је пребачен у болницу, а други пуштен кући, рекао је он.
Несрећа се догодила јуче, а узрок урушавања још није познат, јавила је агенција Анадолија.
Агенција преноси да је данас приведено девет осумњичених, укључујући генералног директора рудника.
Сома је била мјесто најсмртоносније катастрофе у историји турског рударства. У мају 2014. године рударски коп је био захваћен пламеном и угљен-моноксидом, а погинуо је 301 рудар.
Катастрофа је изазвала протесте против власти и оператера рудника, преноси Срна.
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