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Турска: Погинуло пет рудара у урушавању рудника

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02.10.2026 15:43

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Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Пет рудара погинуло је у урушавању рудника на западу Турске, изјавио је министар енергетике Алпаслан Бајрактар.

Бајрактар је написао на "Иксу" да је укупно седам рудара заробљено испод рушевина.

Двојица су спасена из рудника у округу Сома, у провинцији Маниса. Један је пребачен у болницу, а други пуштен кући, рекао је он.

Несрећа се догодила јуче, а узрок урушавања још није познат, јавила је агенција Анадолија.

Агенција преноси да је данас приведено девет осумњичених, укључујући генералног директора рудника.

Сома је била мјесто најсмртоносније катастрофе у историји турског рударства. У мају 2014. године рударски коп је био захваћен пламеном и угљен-моноксидом, а погинуо је 301 рудар.

Катастрофа је изазвала протесте против власти и оператера рудника, преноси Срна.

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Тагови :

Турска

погинули радници

Погинули рудари

Анкара

рудник

Урушавање рудника

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