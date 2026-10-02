Симпозијум инфектолога у Бањалуци окупио водеће стручњаке из региона

Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић отворио је данас у Бањалуци симпозијуму инфектолога који је окупио водеће стручњаке из региона у области инфектологије, микробиологије и сродних медицинских дисциплина.
Шеранић је рекао Срни да су овакви скупови врло важни због развоја критичког мишљења када је ријеч о савременим трендовима.
"Зоонозе и вирус Западног Нила, који је врло актуелан и у региону, сепсе које су стална пријетња становништву и здравственим радницима, инфекције повезане са здравственим установама или антимикробне резистенције, све су то теме значајне за овај скуп", навео је Шеранић.
Он је изразио задовољство што су на симпозијуму "Савремени изазови у дијагностици, терапији и превенцији инфективних болести" присутни стручњаци из ове области.
"Као епидемиолог доста сарађујем управо са њима, тако да ми је драго што сам дио овог скупа", рекао је Шеранић који је и отворио симпозијум.
Начелник Клинике за инфективне болести на Универзитетском клиничком центру Републике Српске Антонија Верхаз рекла је Срни да су на овом скупу колеге из Републике Српске, БиХ, Србије, Хрватске, Сјеверне Македоније и Црне Горе.
"Овај скуп је веома значајан јер жели да освијетли све значајне теме у инфектологији, тако ће бити одржане сесије о антимикробној резистенцији, антивирусној терапији, хепатитисима и ХИВ-у, зонозама, сепси", рекла је Верхазова, која је предсједник Организационог одбора симпозијума.
Она је истакла да је скуп окупио 90 учесника, те да је пристигло 50 радова.
Симпозијум се одржава у хотелу "Мериот" у организацији Асоцијације инфектолога у БиХ, а циљ је размјена најновијих сазнања о дијагностичким методама, савременим протоколима лијечења и стратегијама превенције заразних болести.
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