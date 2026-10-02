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Ове бањалучке улице данас неће имати струје

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02.10.2026 07:29

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Ове бањалучке улице данас неће имати струје
Фото: Уступљена фотографија

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дио насеља Борковићи (Мирнићи) данас остаје без стује од 09:00 до 12:00 часова.

Од 09:00 до 12:00 часова струје неће имати дијелови улица Милована Хрваћанина и Саве Љубоје, док дијелови улица Владислава Скарића и Мис Аделине Ирби неће имати од 09:00 до 14:00 часова.

Без струје ће сутра остати и дијелови улица Браће Мажар и мајке Марије, Цара Душана, Книнска, Краља Петра И Карађорђевића бр. 45-87, Марије Бурсаћ и Војводе Момчила у периоду од 09:00 до 15:00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

нестанак струје

насеља без струје

Бања Лука

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