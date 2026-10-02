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Несвакидашња незгода у Словенији: Жена због вјеверице завршила у болници

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02.10.2026 08:14

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Вјеверица
Фото: pexels/Jay Brand

Необична саобраћајна незгода догодила се у сриједу у Логарској долини у Словенији, када је бициклисткиња, држављанка Пољске, пала са бицикла након што јој је вјеверица изненада прешла пут.

Према информацијама словеначке полиције, бициклисткиња се кретала из правца Павличевог седла када је вјеверица изненада истрчала пред њу.

Жена је покушала да избјегне животињу, али је изгубила контролу над бициклом, пала и задобила тешке повреде.

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Хеликоптером пребачена у болницу

На мјесто незгоде стигле су надлежне службе, а због тежине повреда одлучено је да бициклисткиња буде хеликоптером превезена у Универзитетски клинички центар Марибор, гдје јој је указана љекарска помоћ.

Полиција је случај евидентирала као саобраћајну незгоду.

Овога пута у незгоди није учествовало друго возило нити други учесник у саобраћају, већ је до пада дошло након што је мала шумска животиња изненада истрчала на пут.

Сусрет са животињом може бити опасан за бициклисте

Изненадна појава животиње на путу може представљати опасност за бициклисте, нарочито при већим брзинама.

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Нагло кочење или промјена правца кретања могу довести до губитка равнотеже и тешког пада, што се догодило и у овом необичном случају у Словенији.

(Глас Српске)

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Тагови :

Словенија

незгода

вјеверица

повријеђена жена

болница

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