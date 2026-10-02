Logo

Тешка саобраћајна несрећа у овом дијелу БиХ: Саобраћај потпуно обустављен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 07:38

Коментари:

0
Обустављен саобраћај због тешке саобраћајне несреће код Живиница.
Фото: Црна-Хроника

У мјесту Ђурђевик код Живиница јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће због које је у потпуности обустављен саобраћај на магистралном путу М-18 Тузла–Сарајево.

Према информацијама читалаца с мјеста догађаја, несрећа се догодила на подручју код "Земе", а на терену су полицијски службеници и екипа Хитне помоћи. Дио саобраћајнице је ограђен полицијском траком, док су на путу видљиви трагови несреће.

Из БИХАМК-а су потврдили да ће обустава саобраћаја трајати до завршетка полицијског увиђаја који је тренутно у току.

За путничка возила осигуран је алтернативни правац преко насеља Ковачи – стара пруга – Живинице, док се возачима савјетује да, уколико могу, користе обилазне правце и рачунају на дужа задржавања.

hitna pomoc

Србија

Бициклиста преминуо након што му је позлило током вожње

За сада нема званичних информација о броју повријеђених нити о њиховом здравственом стању.

Више детаља очекује се након завршетка увиђаја и оглашавања надлежних служби.

(ЦрнаХроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Живинице

увиђај

обустављен саобраћај

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Могуће је да ћемо послије избора појачати бомбардовање Ирана

12 ч

1
Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Спремите се за преокрет времена: Погледајте какве нас температуре чекају

12 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Држављанин БиХ напао полицију у Њемачкој, покушао да им отме пиштољ

12 ч

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Свијет

Свађа са шефицом је одвела у смрт: Изговорила ове ријечи и умрла на послу

12 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Преокрет у случају пуцњаве на Врацама: Амар Гарибовић пуштен на слободу

1 д

1
У Бањалуци нестала Марија Лус: Огласила се полиција

Хроника

У Бањалуци нестала Марија Лус: Огласила се полиција

1 д

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Акција ”Курс”: СИПА хапсила у Бијељини

1 д

0
Стевановић на суђењу Џомбићу: ”Прилично смо добро зарадили!”

Хроника

Стевановић на суђењу Џомбићу: ”Прилично смо добро зарадили!”

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

19

17

За шта гласамо на предстојећим изборима?

19

06

Саво Минић: Бањалуко, хвала!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима