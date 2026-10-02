Тешка саобраћајна несрећа у овом дијелу БиХ: Саобраћај потпуно обустављен

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Ђурђевик код Живиница јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће због које је у потпуности обустављен саобраћај на магистралном путу М-18 Тузла–Сарајево.
Према информацијама читалаца с мјеста догађаја, несрећа се догодила на подручју код "Земе", а на терену су полицијски службеници и екипа Хитне помоћи. Дио саобраћајнице је ограђен полицијском траком, док су на путу видљиви трагови несреће.
Из БИХАМК-а су потврдили да ће обустава саобраћаја трајати до завршетка полицијског увиђаја који је тренутно у току.
За путничка возила осигуран је алтернативни правац преко насеља Ковачи – стара пруга – Живинице, док се возачима савјетује да, уколико могу, користе обилазне правце и рачунају на дужа задржавања.
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За сада нема званичних информација о броју повријеђених нити о њиховом здравственом стању.
Више детаља очекује се након завршетка увиђаја и оглашавања надлежних служби.
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