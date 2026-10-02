Спремите се за преокрет времена: Погледајте какве нас температуре чекају

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује сунчано и топло вријеме, након ведрог, свјежег и локално прохладног јутра са сунчаним периодима током дана.
Понегдје дуж ријека и по котлинама у раним јутарњим часовима била је присутна пролазна магла, док је у вишим предјелима забиљежен и слаб локални мраз.
Током дана преовладаће претежно сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, углавном на западу земље. Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, док ће у Херцеговини дувати умјерен и повремено појачан јужни вјетар.
Изнад нашег региона преовладава поље високог ваздушног притиска под утицајем пространог антициклона са истока Европе, што доноси стабилне и пријатне временске прилике.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 22 до 27 степени, док ће у вишим планинским предјелима бити нешто свјежије са температуром од око 18 степени. У Бањалуци се након ведрог и свјежег јутра током дана очекује сунчано и топло вријеме са максималном температуром око 25 степени.
Температуре измјерене у 7 часова показују да је најхладније било у Вишеграду и Хан Пијеску са свега два степена, у Бијељини и Рибнику измјерена су три степена, Новом Граду четири степена, док су Бањалука, Билећа, Добој и Приједор имали пет степени. Најтоплије јутро забиљежено је у Требињу са 13 степени.
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