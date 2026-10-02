Logo

У Француској затворено више од 400 средњих школа због протеста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 07:06

Коментари:

0
Француски полицајци стоје испред запаљеног смећа док средњошколци протестују захтјевајући више средстава, у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Више од 400 средњих школа у Француској биће затворено данас због наставка протеста и блокада школа, саопштио је министар просвјете Едуар Жефре.

Он је синоћ навео да ће у појединим школама настава бити организована на даљину, преноси БФМ ТВ.

Протести средњошколаца, који траже већа издвајања за образовање, у четвртак су проширени и на универзитете, а у више градова забиљежени су сукоби и материјална штета на школским објектима.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Протести

средњошколци

Коментари (0)

Више из рубрике

Нестало готово 40 килограма кокаина из суда: Дрогу замијенили брашном

Свијет

Нестало готово 40 килограма кокаина из суда: Дрогу замијенили брашном

21 ч

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

Мерцов рад подржава само десет одсто Нијемаца

21 ч

0
Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.

Свијет

Москва и Минск граде брзу жељезницу: Путовање ће трајати око три сата

21 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Свијет

Трамп: Иран можда повезан са копилотом који је покушао да обори авион

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

34 године од оснивања Четвртог одреда Специјалне бригаде полиције Бијељина

19

33

Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима