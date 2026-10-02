У Француској затворено више од 400 средњих школа због протеста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више од 400 средњих школа у Француској биће затворено данас због наставка протеста и блокада школа, саопштио је министар просвјете Едуар Жефре.
Он је синоћ навео да ће у појединим школама настава бити организована на даљину, преноси БФМ ТВ.
Протести средњошколаца, који траже већа издвајања за образовање, у четвртак су проширени и на универзитете, а у више градова забиљежени су сукоби и материјална штета на школским објектима.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
21 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
21 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
21
19
21
19
17
Тренутно на програму