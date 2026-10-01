Трамп: Иран можда повезан са копилотом који је покушао да обори авион

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би Иран могао да буде повезан са копилотом компаније "Флајдубаи" који је покушао да обори путнички авион са 174 особе на лету за Израел.
На питање новинара да ли је упознат са могућим везама између нападача и Техерана, Трамп је рекао да је то тренутно предмет истраге.
"На основу онога што чујем рекао бих да је одговор да", додао је амерички предсједник, преноси АП.
На питање да ли ће САД интервенисати против Ирана ако се утврди да је Техеран умијешан, Трамп је рекао да ће "бити погођени веома јако".
Копилот, држављанин Омана, напао је пилота из Индије током лета из Дубаија према Тел Авиву и покушао да обори авион.
Путници су савладали нападача, а пилоти који су били ван дужности преузели су контроле и спустили авион у Саудијској Арабији, гдје је нападач и ухапшен, преноси Срна.
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