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Преминула ученица након напада ножем у школи: Ужас у Словачкој

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01.10.2026 20:45

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Преминула ученица након напада ножем у школи: Ужас у Словачкој
Фото: Envato/travelarium

Ученица је преминула након што је била тешко повријеђена у нападу ножем у школи у Словачкој, који је извршио други ученик, изјавио је предсједник парламента Ричард Раси.

"Нажалост, упркос огромним напорима љекара, није било могуће спасити живот младе дјевојчице", рекао је Раси током сједнице парламента у Братислави.

Ово је друга жртва напада, пошто је раније преминуо наставник стар 61 годину.

"Мислим да нико од нас не може да замисли патњу кроз коју сада пролазе њени родитељи", рекао је Раси.

Скупштинска дебата је прекинута минутом ћутања за жртве, пренијела је агенција ДПА.

Генерални тужилац Марош Жилинка и министар просвјете Томаш Друкер саопштили су да је убијена тринаестогодишња дјевојчица.

Словачка полиција по правилу не објављује идентитете малољетних жртава без пристанка родитеља.

Осумњичени нападач, ученик осмог разреда, приведен је убрзо након напада.

Он је оптужен да је у уторак током наставе ножем избо наставнике и школске другове у основној школи у селу Сташков, на сјеверу Словачке, преноси Срна.

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Тагови :

Словачка

убијена дјевојчица

ученица

Школа

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