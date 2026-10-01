Меган Фокс дио рекламе лијека за еректилну дисфункцију

Аутор:АТВ редакција
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Меган Фокс изненадила је појављивањем у реклами компаније „Ро“, која нуди рјешења и производе за еректилну дисфункцију.
Многи стручњаци окарактерисали су овај потез компаније као веома промишљен.
„Можда дјелује изненађујуће што о таквим лијековима не говори мушкарац, јер је комуникација очито намијењена мушкарцима. Ипак, научили смо да мушкарци показују велики интерес када се о тој теми говори из женске перспективе. Разлог је тај што се еректилна дисфункција тиче пара, то је проблем који погађа оба партнера. Уочили смо да управо партнерице потичу разговор о тој теми“, рекао је Рахманиан, једна од кључних особа компаније „Ро“.
Он је додао да, независно од тога која је славна особа у питању, циљ кампање јесте супротставити се стигми која је повезана с узимањем лијека за еректилну дисфункцију.
„Са сваком особом радимо на аутентичан начин. Меган доноси своју особност. Када смо јој представили идеју, није јој се свидјело само креативно рјешење. Била је узбуђена због онога што би то могло значити за парове. Еректилна дисфункција не погађа само мушкарца, већ љубавни пар и утиче на интимност. Меган Фокс је била потпуно усмјерена на то, на помагање паровима да имају бољи сексуални живот“, навео је, преноси Кликс
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