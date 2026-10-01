Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Аутор:АТВ редакција
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Ако сте мислили да сте видјели све у предизборној кампањи у БиХ, преварили сте се. Данас се у предизборне активности укључио и "хуманоидни робот супер интелигенције", које је "пружио подршку" Фахрудину Радончићу и његовом СББ-у.
"Велики поздрав за све пратиоце", рекао је робот Роби којег је "угостио" Радончић.
Након што се са њим испричао, Радончић се робота Робија довео и на скуп своје партије.
Ту је Роби одржао говор, а рекао је и да би "волио ћевапе, када би имао сензоре за храну, једнако као своју батерију".
Радончић је рекао, након што се обратио након хуманоидног суперинтелигентног робота, да се данас у Дому младих исписала историја, гдје се први пут у историји БиХ на званичном скупу и политичком окупљању као гост појавила умјетна интелигенција.
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