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РАК објавио када почиње предизборна тишина

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01.10.2026 16:30

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Избори
Фото: ATV

Регулаторна агенција за комуникације /РАК/ подсјећа све пружаоце аудио-визуелних медијских услуга и медијских услуга радија на обавезу поштовања изборне тишине прије општих избора у БиХ, који ће бити одржани у недјељу, 4. октобра.

Изборна тишина почиње у суботу, 3. октобра, у 7.00 часова и траје до затварања бирачких мјеста, наводе из РАК-а.

Изборним законом БиХ прописано је да у току 24 часа прије отварања бирачких мјеста, када почиње изборна тишина на територији БиХ, није дозвољено медијско извјештавање о било каквој активности која се односи на политичку и изборну кампању.

Овим законом такође је прописано да се у периоду од 48 часова прије отварања бирачких мјеста па до њиховог затварања неће објављивати резултати истраживања јавног мњења у вези са гласањем и изборима.

Забрана објављивања резултата истраживања јавног мњења ступа на снагу у петак, 2. октобра у 7.00 часова и траје до затварања бирачких мјеста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Тишина

Избори 2026

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