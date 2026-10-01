Москва и Минск граде брзу жељезницу: Путовање ће трајати око три сата

Аутор:АТВ редакција
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Русија и Белорусија потписале су меморандум о сарадњи на изградњи брзе жељезничке пруге Москва–Минск, којом ће возови моћи да се крећу брзином до 400 километара на сат.
Пруга ће бити дуга око 700 километара, а путовање између двије престонице биће скраћено са садашњих седам до девет сати на око три сата.
Меморандум су потписали руски министар саобраћаја Андреј Никитин и белоруски министар саобраћаја и комуникација Алексеј Љахнович.
Никитин је навео да се очекује довољан број путника да би пројекат био економски оправдан. Руске железнице сада почињу израду прелиминарног техничког образложења за пруге Москва–Минск и Москва–Нижњи Новгород.
Русија планира да до 2045. године изгради мрежу брзих железничких пруга дужу од 4.500 километара, на којој би саобраћало око 300 возова. Поред линије Москва–Санкт Петербург, планиране су брзе пруге из руске престонице према Јекатеринбургу преко Нижњег Новгорода и Казања, као и према Адлеру, Рјазању и Минску, преноси Спутник.
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