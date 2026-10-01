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Преокрет у случају пуцњаве на Врацама: Амар Гарибовић пуштен на слободу

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01.10.2026 19:22

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Амар Гарибовић, осумњичен у предмету пуцњаве на Врацама у Сарајеву, пуштен је данас на слободу, потврђено је за „Аваз“ из његовог адвокатског тима.

Његов адвокат Ведад Колашинац потврдио је за „Аваз“ да је Врховни суд Федерације БиХ уважио жалбу одбране и укинуо одлуку Кантоналног суда у Сарајеву којом је Гарибовићу, на приједлог Тужилаштва Кантона Сарајево, био продужен притвор.

Пуцњава на Врацама

Гарибовић се сумњичи за учешће у пуцњави која се 7. јуна 2026. године догодила на подручју Спомен-парка Враца у Сарајеву.

У истом предмету осумњичен је и Амел Богућанин, који се и даље налази у притвору.

Према досадашњим информацијама из истраге, њих двојица се доводе у везу с оружаним обрачуном у којем је тешко рањен Бранислав Јарић. Он је од задобијених повреда накнадно преминуо.

Јарић је раније у медијима довођен у везу с криминалном групом Дарка Елеза.

Промијењена квалификација

Тужилаштво Кантона Сарајево Гарибовића и Богућанина првобитно је теретило за покушај убиства и недозвољено држање оружја.

Након смрти Бранислава Јарића, кривичноправна квалификација дјела промијењена је у тешко убиство.

Одлуком Врховног суда ФБиХ Гарибовић је сада пуштен на слободу, док се истрага у овом предмету наставља, преноси Аваз

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Тагови :

Враца

Пуцњава

Амар Гарибовић

Сарајево

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