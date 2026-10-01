Познат датум и мјесто сахране Биљане Плавшић

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња предсједница Републике Српске Биљана Плавшић преминула је јутрос у Београду у 96. години. Била је српски политичар, универзитетски професор и доктор биолошких наука, народни посланик у Скупштини Републике Српске и српски члан Предсједништва некадашње Социјалистичке Републике БиХ.
Комеморација и сахрана Биљане Плавшић биће у Бањалуци у уторак, пише РТРС.
Рођена 1930. у Тузли, одрасла у Сарајеву, дипломирала у Загребу, специјализацију завршила у Америци. Од свих градова и средина које су обиљежиле њен животни пут, најдубљи траг оставила је у Републици Српској, од времена њеног настанка и борбе за опстанак, до изградње институција.
- Мени је Република Српска драгуљ. А шта подразумијева та ријеч, не односи се само на скупоцјени камен, али јесте, ако би хтјели онако описно да кажемо. Какви су догађаји, колике су жртве поднесене – то је више од драгуља. И замишљам да тај драгуљ људи који су изабрани од народа преносе преко неке велике провалије. Нису стигли још на сигурно тло - причала је Плавшић.
А то се тло, говорила је, тресло и тресе, од самог почетка стварања Републике Српске. Свједочила је томе још откако је 1992. поднијела оставку на функцију члана колективног Предсједништва БиХ и предсједника Савјета за заштиту уставног поретка БиХ, да би прешла у Предсједништво Републике Српске. Те године у мају је изашла из Сарајева као посљедњи члан ужег српског руководства. Све до септембра '96. била је један од два потпредсједника Републике Српске. Тада је под притиском међународне заједнице Радован Караџић на њу пренио предсједничка овлашћења. Исте године изабрана је за предсједника Републике Српске, да би двије године касније на изборима претрпјела пораз од Николе Поплашена. Након искључења из СДС-а, оснива Српски народни савез. Средином децембра 2000. из здравствених разлога подноси оставку на функцију посланика у Скупштини Републике Српске.
У јануару 2001. године добровољно се предала Хашком трибуналу. Године 2003. осуђена је на 11 година затвора. Након одслужења двије трећине казне, пуштена је крајем октобра 2009.
- Она је увијек и на један посебан, заштитнички начин говорила о Републици Српској и стално нас савјетовала и позивала на јединство и да оно што је она заједно са људима који су почињали причу о стварању Републике Српске урадила да то треба да чувамо - нагласила је Милка Тошић, некадашњи савјетник за медије Биљане Плавшић.
- Требали би да имамо као у спорту, у фудбалу, резервне играче, играче за ову ситуацију, за ону, а не да они буду подијељени по партијама, па да долазе у план партијски, а не државни интереси. Имамо ту предност да Република Српска у свом називу носи предзнак државе, што није случај за Федерацију - између осталога причала је Биљана Плавшић.
Биљана Плавшић у Београду је живјела до своје смрти, мирно, повучено, без политичке активности. Животни пут завршава у Бањалуци, гдје ће бити њено посљедње почивалиште.
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