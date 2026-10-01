Пала криминална група! Ухапшена 21 особа, сумњиче се за различите злочине

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је разбила организовану криминалну групу коју је чинило 20 људи из Прилепа и једна особа из Скопља, а која је осумњичена за продају кокаина и марихуане у више македонских градова, као и за убацивање новца стеченог продајом дроге у легалне новчане токове.
Током претреса на 36 локација ухапшено је 20 особа, а пронађени су дрога, оружје, новац и возила. Петорица осумњичених терете се да су опрали готово пет милиона денара (око 81.000 евра) и 64.670 евра, саопштило је Министарство унутрашњих послова Северне Македоније, а преноси Слободен печат.
Акција је спроведена у сриједу, након вишемесечне истраге Одељења за сузбијање организованог и тешког криминала, у сарадњи са Управом за финансијско обавештавање и специјалним полицијским јединицама, а по налогу тужиоца из Тужилаштва за гоњење организованог криминала и корупције.
"Поступајући по судским наредбама, извршени су претреси код 31 особе, на укупно 36 локација, од којих су 33 на подручју Прилепа, двије на подручју Скопља и једна на подручју Струге. Том приликом је ухапшено 20 особа, а током претреса пронађени су и одузети биљна материја, бела прашкаста материја, грудваста материја, гасни пиштољ, муниција различитог калибра, већа сума новца у страној и домаћој валути, путничка возила, мотоцикли, мобилни телефони, метална дробилица, детектор метала, ваге и друго", наводи се у саопштењу.
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Против свих осумњичених чланова групе поднијета је кривична пријава. Четворица се терете за неовлашћену производњу и продају дроге и прање новца, 16 особа за трговину дрогом, док се 75-годишњи мушкарац из Скопља терети за прање новца. Један од осумњичених већ се налази у притвору у Француској због кривичног дјела повезаног са дрогом.
Према полицијској истрази, група је функционисала преко двије мреже препродаваца. Кокаин и марихуана наводно су набављани од особа из Албаније, Струге, Дебра и Гостивара, а затим чувани на локацијама у Скопљу и Прилепу.
"Дрогу, кокаин и марихуану, Н.В. је набављао од непознатих особа пореклом из Албаније, Струге и Дебра и држао је на сигурним локацијама у Скопљу и Прилепу. Након тога је организовао мрежу препродаваца коју су чинили Д.К., А.Д., Д.Ј., В.С., Д.С., А.З., А.М., А.И., В.А., Р.С. и Ј.Н. Они су продавали дрогу, ступајући у контакт са заинтересованим купцима из Прилепа, Битоља, Кавадараца, Неготина, Велеса и Скопља. Након што би договорили врсту, количину и цијену, обавештавали су Н.В., који им је давао потребну количину", наводи се у саопштењу.
Друга мрежа је, према наводима МУП-а, набављала кокаин и марихуану од особа из Дебра и Гостивара, а дрогу је продавала у Прилепу, Битољу, Кавадарцима, Неготину и Велесу. Грам марихуане продаван је за 500 до 800 денара, док је грам кокаина коштао између 4.000 и 6.000 денара.
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"Новац од продаје дроге давали су Н.В, који им је као награду остављао део новца. Тај новац су касније користили за куповину покретне и непокретне имовине", саопштила је полиција.
Петорица чланова групе осумњичена су да су новац стечен продајом дроге убацивали у легалне новчане токове како би прикрили његово порекло и даље кретање.
"У периоду од 2025. до 2026. године Н.В., М.И., Б.И, који се налази у притвору у Француској због кривичног дјела из члана 215 Кривичног законика, М.С. и Т.Д. прибављени новац, за који су знали да потиче од извршења кривичног дјела неовлашћене производње и стављања у промет наркотичких дрога, психотропних супстанци и прекурсора, са намером да прикрију његово даље кретање и локацију, убацивали су у легалне новчане токове. Укупан износ износио је 4.990.270 денара и 64.670 евра", наводи се у саопштењу МУП-а.
(телеграф)
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